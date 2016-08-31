國境漏洞 2境管中國漁工闖5關搭船返廈門
2016-08-31 16:17
〔記者張軒哲／台中報導〕國境不設防！2名去年底涉及鵝肉走私遭限制出境的中國林姓、王姓漁工，1月間購買船票，連過邊境管制，包括申請、電腦查驗、現場查核、通關檢查、回報追緝等5道關卡，從台中港搭乘「中遠之星」客輪，返回廈門，近期東窗事發。負責查驗身分的海巡署第三岸巡總隊指出，安檢人員便宜行事，未在第一時間未將兩人姓名輸入電腦，等船離境，回到安檢所查詢，才發現兩人遭境管。已懲處失職人員，4月於中國船員出境關卡新設影像指紋辨識系統加強把關。
三總隊副隊長吳東和今日指出，中國林姓及王姓漁工因走私鵝肉案，遭新竹地檢署以證人身分遭限制出境（海），惟本總隊未能於1月27日漁業署核定2人出境申請後，先行察覺，讓2人搭乘船離境，返回中國，確有疏漏，已懲處台中商港安檢所所長及當班值班人員安檢士官分別申誡乙次處分。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》皇家不再交易 王建民繼續待下去
- 軍公教9月3日上街頭 大仁哥臉書貼文滅火
- 貢寮仁里里自購單車 里民免費騎
- 助新創團隊圓夢 中市府出面媒合創投
- YouBike系統異常 清晨5時起全國各場站暫停營運
- 93軍人節 公東高工師生向教官致敬
- 拚國艦國機 造船航太業策略聯盟
- 台電新總座鍾炳利 九月二日上任
- Lollipop@F 3缺1 「柴犬」搶卡位
- 超商食品拿後面較新鮮？她的告白讓大家都醒了
- MLB Live》王建民無緣扮福星 皇家惜敗洋基
- 完全執政不可輕忽核心選民
- 錦雯琇琴私下不聯絡 默契出奇好
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 新會期落實民意 兩岸協議條例列優先法案
- 有洋蔥！ 孫儷開二手店背後原因竟是為了...
- 小嫻為何守正鏟肉 雙修高難度運動
- 823砲戰失明 林德祿返金門悼戰友
- 暖心！「溫暖冰箱」分享食物、分享愛
- 國民運動中心 11月試營運
- 蘋果推2TB iCloud空間方案 疑為iPhone 7做準備
- 高雄果菜市場鄰近里民挺市府：速處理北側違建
- 中信女子公開賽 為愛揮桿援助偏鄉孩童
- 週年慶+錶展 101獵刷手
- 〈家庭診療室〉就愛大家分食 男友卻拒同樂
- 協助改善住宅無障礙設施 內政部編1300萬補助
- 自拍棒落伍了 新口袋型無人機 拍照零死角
- 雞排妹被指台獨回家取暖 生日收飛機杯揪甘心
- 韓《步步》高話題低收視演技挨批 劇組回應...
- 哈孝遠姊被醫生罵「低能」 回嗆「白癡」竟...
- 〈Let’s talk〉新朋友展開追求 情傷未癒不想戀愛
- 南島文化節木雕競賽評選 創作讓人驚豔
- 談林全 張善政：我面對天災 他面對人禍
- YouBik當機 新北上午11點起每小時公布修復狀況
- 女星肚痛肛門觸診 失控叫床床都斷惹
- 小賈重開IG喊「失誤」 惹毛鐵粉
- 〈台灣人在世界角落〉嫁妝重量 印度女人悲歌
- 濱崎步Po圖「掩面哭」 婚姻生變？
- 陪審強姦案有陰霾 泰勒絲被解除職務
- 竹縣缺錢 將檢討免費午餐、教科書
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國境漏洞 2境管中國漁工闖5關搭船返廈門
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分