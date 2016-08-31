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國中女上學途中遭掐脖、摀鼻 警火速逮嫌犯 連遭查獲賭博電玩、賭場 高市警局發布懲處官警
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國境漏洞 2境管中國漁工闖5關搭船返廈門

2016-08-31  16:17

〔記者張軒哲／台中報導〕國境不設防！2名去年底涉及鵝肉走私遭限制出境的中國林姓、王姓漁工，1月間購買船票，連過邊境管制，包括申請、電腦查驗、現場查核、通關檢查、回報追緝等5道關卡，從台中港搭乘「中遠之星」客輪，返回廈門，近期東窗事發。負責查驗身分的海巡署第三岸巡總隊指出，安檢人員便宜行事，未在第一時間未將兩人姓名輸入電腦，等船離境，回到安檢所查詢，才發現兩人遭境管。已懲處失職人員，4月於中國船員出境關卡新設影像指紋辨識系統加強把關。

三總隊副隊長吳東和今日指出，中國林姓及王姓漁工因走私鵝肉案，遭新竹地檢署以證人身分遭限制出境（海），惟本總隊未能於1月27日漁業署核定2人出境申請後，先行察覺，讓2人搭乘船離境，返回中國，確有疏漏，已懲處台中商港安檢所所長及當班值班人員安檢士官分別申誡乙次處分。

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  • 中遠之星每週三上午載客抵達台中港。（記者張軒哲攝）

    中遠之星每週三上午載客抵達台中港。（記者張軒哲攝）

  • 兩名境管中國漁工年初從台中港闖關出境。（記者張軒哲攝）

    兩名境管中國漁工年初從台中港闖關出境。（記者張軒哲攝）

  • 台中港發生中國漁工闖關成功事件後，已裝設電腦指紋建檔系統嚴加把關。（記者張軒哲攝）

    台中港發生中國漁工闖關成功事件後，已裝設電腦指紋建檔系統嚴加把關。（記者張軒哲攝）

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