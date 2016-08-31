611豪雨受災戶提國賠部分勝訴 農委會和高市府賠588萬

2016-08-31 16:06

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄桃源區拉庫斯溪集水區民國101年6月10日起連降大雨，大量土石流入復興里下部落，造成當地原住民房屋被沖走，土地被砂石淹沒，提起國賠之訴，高雄地院今判11災民部分勝訴，判行政院農委會水保局台南分局與高雄市政府水利局，應共同賠償相關災民共588萬餘元財產損失，至於精神撫慰金要求則駁回。

復興里下部落自救會會長杜耀順聆判則表示，法官只判災民財損勝訴，但部落災民流離失所三年多，災民請求精神撫慰金卻統統駁回，這樣的判決他個人無法接受，將和律師與災民討論後再決定要不要上訴，他說，「應會上訴。」

判決指出，民國98年8 月間莫拉克颱風侵襲後產生千萬立方公尺之崩積土石，嗣拉庫斯溪集水區於101 年6 月10日起連降大雨，夾帶大量土石流入桃源區復興里下部落，雖然高雄市政府要緊急通報當地居民避災，但大量土石流仍淹沒原告所有之土地、房屋。

當地居民認為，行政院農委會水保局台南分局為拉庫斯溪管理機關，而拉庫斯溪護岸設施為高雄市政府水利局所管理，但災害發生前護岸已有一大段缺口，集體提起國賠之訴，控告兩個機關求償總額１千多萬元。

高雄地院審理認為，此案雖是天災，但拉庫斯溪護岸在災害發生前有缺口，已不安全，雖然政府機關礙於預算執行有一定的期程，無法立即處理，但公共設施顯有欠缺，就算政府機關並非故意，發生人民災損，一樣要賠。法官因此判災民杜金葉等11人請求國賠案部分勝訴。

其中，原告杜金葉兩棟房屋損失，法官判被告農委會水保局台南分局及高雄市政府水利局應連帶給付90萬元；災民杜榮華土地損失，判兩機關賠93萬5千餘元，其餘田德義等9名災民各45萬元。