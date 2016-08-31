退休刑警小隊長非法吸金超過2億 4人被收押

2016-08-31 16:17

〔記者李立法／屏東報導〕退休刑事小隊長紀毅明透過成立互助聯誼會「以會養會」非法吸金超過2億元，受害人超過600人，貪圖高額利息的會員因領不到會錢才驚覺受騙，屏東檢調據報昨帶回該互助會9名幹部，檢察官訊後認為紀毅明及白姓妻子、大女兒和陳姓會計4人涉嫌詐欺、違反銀行法及洗錢防制法，今天聲押獲准，檢方並依刑法沒收新制查扣紀姓家族犯罪所得2千多萬元銀行存款及價值8千多萬元的17筆土地。

檢警調查，紀毅明和妻子3年前被高雄康乃馨互助會倒會40多萬元，與其他受害人組成自救會後，竟從被害人變成加害人，仿照「康」會模式，與吳姓友人籌組「飛耀自治互助聯誼會」，引進妻女擔任幹部，祭出高額獎金鼓勵會員招收下線壯大互助會組織，招收達90會者可晉升「經理級」，1萬元的互助會，利息往往超過3成，吸引高屏地區超過600名會員加入。

檢調指出，該互助聯誼會採取「以會養會」的方式支應會員高額利息，嚐到甜頭的會員持續加碼跟會，3年來吸金超過2億元，紀毅明等人不斷以人頭會員冒標會款，等到會員領不到會錢跑到位於高雄的互助聯誼會辦公室撲空，才驚覺受騙，個個損失慘重，有人數百萬元的畢生積蓄幾乎被騙一空，痛不欲生，除已收押的紀毅明4人外，並全面追緝另一名在逃吳姓主嫌。