威猛的德國狼犬不敢過小水溝﹖ 原來是......

愛犬失而復得，讓飼主全家都很感謝警方的協助。（記者許國楨翻攝）

2016-08-31 16:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一隻德國狼犬為了追流浪貓走失，飼主搜尋未果急報警求援，警方過濾路口監視器發現狼犬跑進死巷後即失去蹤影，經趕往查看赫見狼犬困在防火巷內因不敢越過小水溝嚇到不敢亂動，威猛的德國狼犬竟怕水讓警方一度啼笑皆非，後來得知該隻狼犬小時候曾有溺水的瀕死經驗才極度懼水，不禁嘖嘖稱奇。

警方指出，這隻名叫「安柔」的4歲純種德國母狼犬，本月28日晚間跟飼主外出返家，飼主停好車讓狼犬先下車時剛好有一隻流浪貓經過，狼犬一時玩興起掙脫繩索追逐，待飼主回過神早就不見狗影，即便全家動員四周尋覓呼喚仍未果，飼主為此擔心的徹夜未眠隔天一早就第二分局永興派出所報案求助。

警方過濾路口監視器，發現狼犬最後身影是閃進北區崇德路近太原路的一條死巷後就沒有再走出來過，隨即會同飼主趕往搜尋並呼喚「安柔」卻沒有任何回應，正當案情陷入膠著時廖姓巡佐靈機一動走到巷內盡頭查看，驚見狼犬竟困在防火巷內害怕到不敢動。

由於防火巷旁有條水溝，水溝與道路銜接處出口較為狹窄，導致狼犬追不到貓想撤退時突然被水溝嚇到不敢動，只是給人威猛印象的狼犬怎會不敢走過小小的水溝？原來這隻狼犬還是幼犬時曾經溺水過造成極度懼水。

果然狼犬在經過水溝時四肢直發抖，被牽出時尾巴嚇得低垂，讓人看了心疼，還好狼犬毫髮未傷，讓飼主全家都很感謝警方的協助。