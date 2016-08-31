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泰版神鬼交鋒闖蕩各國 到台灣才被發現假護照

2016-08-31  15:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕1名泰籍婦人持瓜地馬拉護照從高雄國際機場出關，移民署識破她持偽造護照，泰婦拿出瓜國身分證佐證，沒想到也是假的，她驚訝地說，持該護照行走歐亞多國都暢行無阻，到了台灣才知道是假的。

31歲泰籍婦人偕同香港籍夫婿於8月30日中午，從香港搭機抵達高雄國際機場，移民署國境事務大隊移民官發現她的瓜地馬拉護照基本資料頁曾遭抽換，不是政府版本，連Sae的瓜國身分證也都是偽照，她滿臉錯愕落淚。

Sae應訊時表示，瓜國護照可以免簽入境多國，相當方便，而老公聽信朋友的話，投資瓜地馬拉並取得護照，足跡遍及英國、韓國、新加坡、馬來西亞及法國。瓜國護照有80餘國免簽證。

她的丈夫則持香港護照入境，他說當初委託中國某移民公司在瓜國投資15萬美元，並幫老婆取得瓜地馬拉國籍及護照後，方便前往各地發展，完全不知道護照是變造的。

移民署調查，Sae曾多次持泰國護照來台洽商，不知為何這次使用偽造的瓜國護照，除將夫妻倆依偽照文書函送高雄地檢署，並立即將2人遣返香港。

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  • 泰籍婦人所持的偽造瓜地馬拉護照。（記者洪臣宏翻攝）

    泰籍婦人所持的偽造瓜地馬拉護照。（記者洪臣宏翻攝）

  • 泰籍婦人持偽照護照闖關失敗，錯愕落淚。（記者洪臣宏翻攝）

    泰籍婦人持偽照護照闖關失敗，錯愕落淚。（記者洪臣宏翻攝）

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