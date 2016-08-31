台中大里火警 1婦人送醫命危

2016-08-31 15:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里東南路148巷「大里芳鄰社區」4樓住戶，今天中午12點多傳出火警，並波及樓下住戶，台中市消防局獲報出動40多人前往救火，消防人員發現獨自在家的70歲吳姓老婦人趴在廚房中，呈現昏迷狀態，一旁的房間則起火燃燒立即出水灌救，老婦人送醫途中一度沒有呼吸心跳，經搶救恢復心跳，目前插管急救中。

台中市消防局今天中午12點12分接獲報案，指稱大里區東南路166巷7樓公寓發生火警，火舌並從窗戶竄出，立即出動大里、霧峰、十九甲、國光、信義、仁化等分隊，40多名警義消前往救火，並立刻升起雲梯車搶救。

帶隊的第三大隊隊副大隊長游易霖表示，到場時發現4樓窗戶竄出濃煙，3樓的窗戶外鐵窗則有火苗，消防人員進入4樓發現房間起火燃燒立即出水灌救，並在一旁廚房發現意識昏迷的吳姓老婦人，趕緊將她救下樓送醫，不過送醫途中一度沒有呼吸心跳，經CPR急救，到院後恢復呼吸心跳，不過昏迷指數只有3，目前仍插管急救中。

游易霖副大隊長表示，初步發現4樓房間燃燒面積較大，3樓則僅在窗戶旁的地面有燃燒狀況，研判4樓房間是起火點，不過詳細起火點和起火原因仍須火調人員進一步鑑定。