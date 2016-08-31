| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
指馬英九有金庫 周玉蔻敗訴須登報澄清
 首頁 > 社會

台中大里火警 1婦人送醫命危

2016-08-31  15:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里東南路148巷「大里芳鄰社區」4樓住戶，今天中午12點多傳出火警，並波及樓下住戶，台中市消防局獲報出動40多人前往救火，消防人員發現獨自在家的70歲吳姓老婦人趴在廚房中，呈現昏迷狀態，一旁的房間則起火燃燒立即出水灌救，老婦人送醫途中一度沒有呼吸心跳，經搶救恢復心跳，目前插管急救中。

台中市消防局今天中午12點12分接獲報案，指稱大里區東南路166巷7樓公寓發生火警，火舌並從窗戶竄出，立即出動大里、霧峰、十九甲、國光、信義、仁化等分隊，40多名警義消前往救火，並立刻升起雲梯車搶救。

帶隊的第三大隊隊副大隊長游易霖表示，到場時發現4樓窗戶竄出濃煙，3樓的窗戶外鐵窗則有火苗，消防人員進入4樓發現房間起火燃燒立即出水灌救，並在一旁廚房發現意識昏迷的吳姓老婦人，趕緊將她救下樓送醫，不過送醫途中一度沒有呼吸心跳，經CPR急救，到院後恢復呼吸心跳，不過昏迷指數只有3，目前仍插管急救中。

游易霖副大隊長表示，初步發現4樓房間燃燒面積較大，3樓則僅在窗戶旁的地面有燃燒狀況，研判4樓房間是起火點，不過詳細起火點和起火原因仍須火調人員進一步鑑定。

廣告
  • 台中大里「大里芳鄰社區」今天中午傳出火警，現場竄出濃煙、火苗。（記者陳建志翻攝）

    台中大里「大里芳鄰社區」今天中午傳出火警，現場竄出濃煙、火苗。（記者陳建志翻攝）

  • 台中大里「大里芳鄰社區」今天中午傳出火警，獨自在家的吳姓老婦人被救出時意識昏迷，立即送上擔架送醫急救。（記者陳建志翻攝）

    台中大里「大里芳鄰社區」今天中午傳出火警，獨自在家的吳姓老婦人被救出時意識昏迷，立即送上擔架送醫急救。（記者陳建志翻攝）

  • 台中大里「大里芳鄰社區」今天中午傳出火警，疑似起火點的4樓房間陽台和被波及的3樓都有明顯燃燒痕跡。（記者陳建志攝）

    台中大里「大里芳鄰社區」今天中午傳出火警，疑似起火點的4樓房間陽台和被波及的3樓都有明顯燃燒痕跡。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：台中大里火警 1婦人送醫命危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.