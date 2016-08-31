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台灣隊長真能跑 逃逸越籍外勞認栽

2016-08-31  16:10

〔記者許國楨／台中報導〕阮姓逃逸外勞前天騎機車路上閒晃，因機車鑰匙與車型不符被眼尖的台中市第五分局警備隊長陳殿志發現攔查，阮男唯恐被遣送回國立即棄車逃逸，原自恃身材精壯可以逃過身負裝備的陳員追緝，未料跑了5百多公尺仍因體力不支腿軟跌倒就逮直呼：台灣警察真能跑，我認栽。

陳員前天下午與同仁陳平章、李瑋騎機車巡邏經過北屯區軍和街時，發現21歲的阮姓越南籍外勞騎的明明是山葉廠牌的機車，鑰匙孔插的卻是他廠牌車鑰懷疑是贓車立即趨前攔查，此時阮男因心虛先是假裝配合隨即趁機棄車沿巷弄竄逃。

年輕身材又體瘦精實的阮男在台灣從事勞動工作，體能極佳，而全副武裝的陳員等人雖背負重裝備仍發揮鍥而不捨精神沿後追趕，雙方追逐了5百多公尺後，阮男最後還是因體力不支腿軟跌倒，被緊追在後的陳員等人追捕到案，過程讓直擊民眾頻頻稱讚。

警方指出，阮男前年10月申請自越南來臺工作，原本在中市南屯區從事汽車零件打包工作，去年7月份因收支不敷使用逃逸被列為行蹤不明外勞，到處依賴人力仲介公司日領薪資維生，當天則是自建築工地打零工下班後騎車閒晃時，因機車鑰匙與車型不符被眼尖的員警發現追捕到案，訊後依違反入出國及移民法及就業服務法移送移民署辦理。

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  • 阮男唯恐被遣送回國棄車逃逸，警方沿後追捕過程被路口監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

    阮男唯恐被遣送回國棄車逃逸，警方沿後追捕過程被路口監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

  • 阮男唯恐被遣送回國棄車逃逸，警方沿後追捕過程被路口監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

    阮男唯恐被遣送回國棄車逃逸，警方沿後追捕過程被路口監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

  • 身材精壯的阮男最後仍因體力不支腿軟跌倒就逮。（記者許國楨翻攝）

    身材精壯的阮男最後仍因體力不支腿軟跌倒就逮。（記者許國楨翻攝）

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