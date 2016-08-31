涉收賄7百萬 南市副議長郭信良一審判無罪

副議長郭信良，目前代理議長。（資料照，記者蔡文居攝）

2016-08-31 15:16

〔記者王俊忠／台南報導〕南市議會近年紛紛擾擾，議長、副議長都因不同案件官司纏身。民進黨代理議長、副議長郭信良，被控涉向官田鋼鐵公司收賄七百萬元喬環評案，去年被台南地檢署依貪污、詐欺罪嫌起訴，今下午一審以證據不足判郭信良無罪。

郭信良則被控於100年8月間邀請官田鋼鐵陳姓榮譽董事長聚餐時，涉嫌利用監督市府相關主管業務的職務之便，在席間向陳表明，若把煉鐵廢渣交給他處理，環評就會順利通過。隔年4月，郭信良再次向陳以及汪姓董事長要求官田鋼鐵先撤件，重審環評時會幫忙疏通。陳、汪同意支付1200萬元給郭，但在交付700萬後環評案仍沒過關，認為被騙。

南檢還查到，郭信良另在96年向某營造公司負責人佯稱買建材，詐騙200萬元。但台南地院合議庭認定證據不足或不構成詐欺，判郭信良無罪。此案郭信良不得上訴；檢方可以上訴。