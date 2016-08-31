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超血汗應召站 印尼賣淫女價碼4千只能拿1千

2016-08-31  15:18

〔記者王冠仁／台北報導〕23歲印尼籍女子「安妮」，2年前透過合法管道仲介來台工作，在台中當看護；不過她不適應環境、覺得工作太累，居留證到期後想繼續留台「掏金」，輾轉成為逃逸外勞。她透過同鄉姊妹介紹，先後四處賣檳榔、打黑工，最後來到台北下海賣淫。

昨天下午6點多，她搭乘馬伕轎車前往台北市羅斯福路的一間飯店，半小時後又匆匆走出飯店大門要搭乘原本的轎車離去。恰好，當時一名員警在該處路口執行交整勤務，員警見她「來去匆匆」直覺可疑，上前攔查。

張姓馬伕起先假裝配合攔查，但卻不停「使眼色」要安妮落跑，員警發現上前追她，一直追到隔壁大樓的地下室內逮到她，但張姓馬伕卻趁機落跑。警方說，安妮被嚴重剝削，每次性交易價碼4千元但實拿1千，「十分血汗」；她被逮後在警局內不斷泣訴，警方雖然同情，但仍依法將她裁罰並送移民署專勤隊處理。

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  • 警方將安妮送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將安妮送辦。（記者王冠仁翻攝）

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