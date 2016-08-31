北檢偵辦兆豐銀案 傳前總稽核洪慶隆

2016-08-31 15:03

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，繼昨日傳喚總稽核劉小鈴作證，今再以證人身分約談前稽核洪慶隆，協助釐清案情，現由檢察官偵訊中。

據了解，檢調已擴大對相關人員的調查範圍，其中，除了被外界批評通報時間太晚的現任總稽核劉小鈴外，今年3月初，距屆齡時間僅差幾個月，但卻提前退休的前任總稽核洪慶隆，也被列為調查對象。

檢方調查，因洪慶隆退休時間點正好與美方金檢報告出爐的時間巧合，且洪擔任總稽核的時間點，涵蓋紐約分行去年3月被NYDFS進行金檢，因此被列為調查對象。