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少婦目睹男沿路割座墊 憂心傷及無辜

2016-08-31  15:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名少婦30日帶著2名幼童外出，在新北市板橋莊敬活動中心附近撞見一名男子，掏出一把美工刀沿路割破機車座墊，由於婦人帶著2名小孩，擔心遭波及，只能遠遠跟蹤破壞的嫌犯報警，但跟了約200公尺還是跟丟了，婦人擔心這名精神異常的嫌犯改天持刀割人，呼籲途經民眾小心；海山警方獲報到場，沒有發現座墊遭割破及疑犯，正過濾身分釐清全案。

劉姓少婦說，30日中午帶著兩名小小孩從板橋莊敬活動中心往中山路方向行走，發現一名男子掏出美工刀，沿路割破機車座墊，劉婦擔心持刀男轉向他們，遠遠地跟蹤他，一邊報警。

劉姓婦人憂心提醒，「大家經過那附近還是小心一點，哪天他割的不是座墊而是人」；海山警方到場，沒發現割破機車座墊男子及遭破壞的座墊，但已加強巡邏，過濾身分釐清案情。

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  • 一名婦人30日帶兩名小孩外出，當街撞見一名男子持美工刀疑割破機車座墊，警方到場沒發現，過濾男子身分中。（截取自臉書，記者吳仁捷翻攝）

    一名婦人30日帶兩名小孩外出，當街撞見一名男子持美工刀疑割破機車座墊，警方到場沒發現，過濾男子身分中。（截取自臉書，記者吳仁捷翻攝）

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