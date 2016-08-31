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宜蘭警「緝鼠專案」 查獲被竊占珍貴檜木

2016-08-31  14:56

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣警局蘇澳分局執行「緝鼠專案」，昨晚到南澳鄉武塔社區停車場埋伏，在一輛小貨車上查獲2塊檜木，認定張姓嫌犯涉嫌竊占國有漂流木，今天依侵占罪移送法辦。

宜蘭縣南澳鄉鹿皮山傳出盜林案，山老鼠橫行，警方發動「緝鼠專案」，針對不法盜取國有珍貴林木，或侵占漂流木加強查緝，昨晚8點查獲52歲張姓南澳鄉民載運盜取漂流木，起獲的贓物市價1萬多元。

警方調查，涉案的張姓男子，熟悉山區地形，趁大雨過後，違法撿拾珍貴漂流木，蘇澳分局接獲線報，組成專案小組到南澳鄉跟監埋伏，昨晚見他駕駛小貨車載運木頭到武塔社區停車場，便趨前盤查，被查到的檜木應非生立木，張嫌供稱是5年前在南澳海邊拾獲。

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  • 宜蘭警方在南澳鄉查獲2塊被竊占的檜木。（記者江志雄翻攝）

    宜蘭警方在南澳鄉查獲2塊被竊占的檜木。（記者江志雄翻攝）

  • 警方昨晚到南澳鄉武塔社區查緝。（記者江志雄翻攝）

    警方昨晚到南澳鄉武塔社區查緝。（記者江志雄翻攝）

  • 涉案的張姓男子（中）被依竊占罪移送法辦。（記者江志雄翻攝）

    涉案的張姓男子（中）被依竊占罪移送法辦。（記者江志雄翻攝）

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