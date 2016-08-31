水稻重鎮這樣護農田 業者苦了臉綠了！

2016-08-31 15:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕要搭排先裝監測再說吧！彰化縣花壇鄉公所今天宣佈，電鍍、金屬表面處理工廠要申請搭排廢水同意書，先砸錢裝設跟環保局連線的24小時自動水質水量監測系統，有裝才有機會拿到搭排同意書，沒裝就別想取得同意書，而沒該份同意書，業者就拿不到排放廢水的操作許可證，等同人體「心跳停止」，業者也別想繼續原地生存。

全鄉現有47家電鍍、金屬表面處理工廠，4家歇業、43家營業，43家當中逾2成、10多家業者，每3年需申請展延的排放廢水操作許可證去年開始陸續到期，另外7成即將在年底和明年年初到期，法規規定，業者在到期之前，需向環保局申請操作許可證展延，由於工廠廢水排經當地區域排水，環保局審核展延必要要件，須取得當地鄉鎮市公所蓋章允許的搭排廢水同意書。

有鑑於農田污染事件層出不窮，有「茉莉花故鄉」美譽的花壇鄉又是北彰化區水稻和柑橘類水果的生產重鎮，在維護生態和拚經濟間處在尷尬對立的局面，讓公所傷神又為難。

鄉長李成濟表示，公所希望創造農民、業者和公所3贏的局面，希望在保護農田和農作物免於遭受重金屬污染的同時，更能讓工廠繼續生存，確保鄉民的就業權和生活權，公所不背負破壞土地生態的歷史罪名，因而決定自行要求業者加裝設備，成為全國第1個地方自辦環保水質監測的鄉鎮。

李成濟指出，公所一視同仁，有裝監測才給同意書，沒裝不給，以此避免合法業者不會為了少數非法業者偷排受牽累而拿不到搭排同意書。

今天，鄉公所邀請相關業者、村長、社區幹部在公所召開說明會宣佈前述決策，不少業者大吐苦水，水污染防治法規定工廠每日排水量超過1千噸以上或有重大違規情節才需安裝水質監測系統，業者若為取得搭排同意書而安裝監測設備與法令規定抵觸，日後環保局審核許可證時，若再以設備不符合環保法令規定而遭退件，業者不就啞巴吃黃蓮，有苦說不出？

台灣區表面處理工業同業公會監事趙寶祥表示，公所的作為，並非業者裝了監測就可以過件，公所此舉不僅抵觸水污法，且要求業者安裝3處監測位置，放流口、用水來源和進流口，這3處監測數據為PH、水溫和導電度，這些數據看不出水質是否遭重金屬污染。

還有業者質疑公所，水質監測設備從數十萬到2、3百萬都有，小工廠負荷不了。陳姓業者說，水質管理單位在環保局，公所決策給人逾越權限的負面感受。

對此，李成濟強調，法令沒強制規定，公所照做。環保局長江培根表示，公所要求業者在最低的法令道德標準做的更好，讓工廠排出廢水水質更乾淨，環保局歡迎公所如此做也支持公所決策，未來審查許可證時，會依照公所要求的標準進行審查。