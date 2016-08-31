收容人的食品烘焙班 助未來回歸社會

2016-08-31 14:28

〔記者楊金城／台南報導〕台南第二監獄為收容人首次開辦「食品烘焙與行銷」技能訓練班，今天舉行開訓典禮，訓練班請來名師、曾任劍湖山大飯店烘焙主廚溫明志執教，傳授製作餅乾、麵包、蛋糕和手工蛋捲，有10位收容人將接受108個小時的培訓。

技能訓練班由典獄長簡文拱主持，台南高分檢檢察長謝榮盛、台南地檢署檢察長張文政、台南監獄典獄長陳進豐及更生保護會台南分會主委蕭昆龍等觀禮，更生保護會台南分會提撥20萬元補助開辦。

台南第二監獄由六甲軍監移撥，去年7月揭牌，進行舍房整理，目前收容人數286人，9月將增加到550人，食品烘焙與行銷班是首度開辦。

為了宏揚尊師重道之美德，開訓典禮特別安排「拜師禮」儀式，監方依古禮準備束脩六禮，包括肉乾、芹菜、紅豆、蓮子、龍眼、紅棗，由參訓學員代表獻給溫明志正式拜師。

溫明志則回贈打蛋器、桿麵棍等烘焙工具，象徵傳習技藝，承諾收學員為徒，並傾囊相授，只要盡心、努力一定收穫滿滿。

簡文拱和謝榮盛說，技能訓練班開辦不易，期勉參訓學員感恩惜福，從學習中陶冶性情、修身養性和一技之長，未來回歸社會後才能學以致用，在事業上、經濟上有所幫助，成為有用之人，不要辜負大家的期望。