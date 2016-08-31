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30台人在亞美尼亞涉電信詐騙 遭限制出境

30多名台人涉嫌在亞美尼亞進行電信詐騙，遭當局限制出境。圖為亞美尼亞首都葉里溫街景。（美聯社）

2016-08-31  14:41

〔即時新聞／綜合報導〕據外交部官員指出，我國30多位民眾涉嫌在亞美尼亞進行電信詐騙，目前遭當局限制出境，我外交部已派人前往了解詳情。

綜合媒體報導，外交部官員表示，涉嫌詐騙的30人在當地遭到限制出境，但因尚無確切犯罪事證，因此只將人員集中旅館留置，人身自由沒有受到控管，護照則統一保管。

官員提到，這些民眾聲稱是到亞美尼亞旅遊，但因一般人不會到亞美尼亞旅遊一個月之久，加上當局也有搜出部分電信設備，不過目前資訊還不是很明確。另外，因我在亞美尼亞無駐外代表，因此已請駐莫斯科人員前往了解。至於中國是否有意搶人？官員說目前中方還沒有動作。

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