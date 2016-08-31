未成年「攝狼」偷拍近3個月 至少10人受害

2016-08-31 14:15

〔記者陳薏云／新北報導〕未成年不學好！手機放廁所偷拍，昨晚17歲胡姓少年，將手機放置於新店區某百貨商場的廁所天花板隔板內偷拍，後被一對17歲小情侶發現，交予櫃台並報警，胡嫌起初裝傻假裝手機遺失，後帶回警局才坦承，已經有偷拍習慣3個月，更在手機裡查獲5支影片，受害者逾10人，警方訊後依妨害秘密罪嫌函送法辦。

17歲陳姓少年昨在臉書社團「爆料公社」指控「我女朋友正在上廁所，我在旁邊另一間，她突然跟我說有手機，天花板上竟然有手機在偷拍廁所內的影像」並表示手機已經攝錄超過23分鐘，此時手機主人胡男在廁所外叫囂「可以上廁所了嗎？等很久了」，小情侶立刻將手機送往櫃台並報案。

胡嫌入廁所發現手機不見，隨即跟上並向櫃台表示「手機在3樓遊樂場不見」，警方到場後也將3人帶回所內了解。胡嫌才向警方坦承偷拍，表示自己踩在馬桶上把手機放上天花板夾層，後就跑到3樓遊樂場玩投籃機，再回到廁所準備取手機時，就發現手機不見了，警方也在手機裡也查到陳姓少年女友的如廁影片。

警方調查，胡姓少年偷拍行為已長達3個月之久，且都用同一支手機偷拍。手機內多達5支捷運站偷拍裙底、商場廁所如廁影片，受害者多達10人，胡嫌坦承「有些看過就刪除」，因此不排除仍有更多人受害。胡男遭逮後表示相當後悔，並表示好奇心驅使才會做壞事，警方訊後依妨害秘密罪嫌函送法辦。

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