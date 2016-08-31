檢調偵辦浩鼎案 曾傳副總統、台大校長作證

2016-08-31 13:39

〔記者黃欣柏／台北報導〕檢調偵辦浩鼎案，近期發現浩鼎公司曾舉辦專家會議討論新藥解盲事宜，懷疑此會議就是內線交易中的「重大訊息起點」，此外辦案人員更發現，包括副總統陳建仁、台大校長楊泮池等人，都參與了該會議，士檢今證實曾就訊陳建仁，但強調與會人士有很多人，並非如媒體所載為「五巨頭」。

檢調調查，浩鼎公司因抗癌新藥OB-822的臨床實驗結果不如預期，去年8月28日曾舉行專家會議，討論是否要提早解盲，當時與會人士即包括陳建仁、楊泮池等人。檢方指出，陳建仁因是生物統計與流行病學專家，也有做過疫苗相關研究，浩鼎希望能夠借重其長才，才會邀請與會，

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檢調懷疑，該場會議可能是內線交易的重大訊息起點，今年5月11日上午前往民進黨中央黨部，以證人身分就訊陳建仁3個小時，檢方訊後並未增加貪汙被告，訊問內容主要仍環繞在張念慈等人是否涉內線交易案一事。

調查局初步認為，浩鼎總經理黃秀美、副董事長許友恭等公司高層在會議後開始陸續出脫持股，恐涉內線交易，日前均函送士檢偵辦。

《壹週刊》另報導，前中研院院長翁啟惠電郵遭調查局破解，發現張念慈為取得中研院技轉，曾答應提供1500張浩鼎股票作為翁啟惠的技術股，並幫翁開口向潤泰集團總裁尹衍樑商借9300萬元買股，最後賣自己持股還錢給尹，以及翁啟惠在美國的實驗室欠缺經費，曾向張念慈索討30萬美金應急，張可能為了不得罪翁啟惠而答應捐款。

對於電郵相關內容，檢方表示此部分涉及實體偵查內容，基於偵查不公開原則，無法對外證實；此外檢方也強硬表示，若偵查內容再外流，不排除依洩密罪法辦調查局人員。