喝半瓶威士忌熟睡 男子不知起火活活被嗆死

葛男疑抽菸不慎引燃棉被，燃燒面積約1平方公尺。（記者黃捷翻攝）

2016-08-31 13:09

［記者黃捷／新北報導］新北市三重區重安街一棟公寓3樓，今晨6時許突然竄煙，火勢雖然不大，警消獲報趕抵時已被葛姓屋主的兒子自行撲滅，並未延燒，但葛男全身多處燒燙傷，疑因吸入太多煙嗆暈，且未及時發現導致窒息，送醫後仍宣告不治。

警消調查，起火點位於葛男（56歲）房間的床鋪，燃燒面積僅1平方公尺，初步研判是吸菸不慎引燃棉被。警消並從葛男妻子口中得知，葛男昨晚喝了半瓶威士忌，推測因酒後熟睡，才未發覺起火，活活被嗆死。