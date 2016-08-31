公園停車場全被阿兵哥停滿 居民火大貼「封條」

阿兵哥長期佔用田中森林公園停車位，害爬山民眾無處停放，民眾貼封條敬告移車。（記者顏宏駿攝）

2016-08-31 12:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮森林公園公用停車場近來被外來車佔滿，而且一停就是一個禮拜，居民查出這些車輛都是鄰近的「陸軍內灣營區」的砲訓部隊阿兵哥所停，經報警通知營區長官仍無作為，今天自力救濟，祭出「封條攻勢」，敬告阿兵哥「趕快把車移走」。

陸軍砲訓中心表示，他們已抄下車號，如果確定是受訓部隊軍人弟兄所停，一定通知今天內移走。

該停車場共有34個停車位，不收費，主要都是前來爬山的民眾所停，但從上週一開始，共有約20部車子長期停放，到深夜仍停著，一停就是一個禮拜，居民判定應為鄰近受訓的官兵所停，原以為假日就會開走，沒想到本週繼續停17部車，同樣停了就未移走。

停車場半數被停滿，帶給前來森林公園爬山的民眾十分不便，民眾向內安派出所報警，警方向營區通告，但停車情況依舊。

爬山民眾忍無可忍，在17部車貼上「封條」，上面寫著「阿兵哥，我們不歡迎你長期停在這裡，趕快把車移走…」。此事，引發民眾熱議，大家痛批，軍人太「鴨霸」，營區那麼大，為什麼不停在營區內？

對此，砲訓中心表示，營區有停車場提供給軍官停放，已嫌不足，現在許多阿兵哥開汽車當兵，以致停車位嚴重不足，他們只能停在營區外的空地。

砲訓中心說，他們立即抄錄17部自小客車車號，通報告各連弟兄，車主務必在今天內把車移走。