山區驚魂13小時 老夫妻幸運獲救
2016-08-31 12:26
張姓老夫妻幸運獲救，結束13小時山區迷途驚魂。（記者游承霖翻攝）
［記者游承霖／新北報導］新北市一對張姓夫妻，昨日下午3時許前往淡水區楓樹湖古道健行，登頂後卻發現迷路了，2人趕緊報警尋求救援，新北消防局第三救災救護大隊獲報立即派員上山搜救，直到今上午近9時，順利找2人，結束長達13小時的山區迷途驚魂。
年約60多歲的張姓夫妻，昨日下午沿著古道旁的水管上山，登頂後卻發現迷路了，立即報警，新北消防局獲報，原欲以LINE通訊軟體衛星定位，確認位置，卻因2人不熟悉操作因而作罷，隨即利用2人手機基地台定位確認兩處發話位置，確定可能位置後派出25名搜救人員與淡水警分局水源及興華派出所一同上山搜救，在今天上午8時56分順利與迷途的夫妻會合，獲救後2夫妻不斷感謝搜救人員辛勞，醫護人員為2人檢視身體狀況，所幸皆無大礙，結束長達13小時的山區迷途。
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