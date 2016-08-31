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殺警被判11年不知悔改 淪為車手續犯案

2016-08-31  12:19

〔記者吳昇儒／新北報導〕涉及台北SPARK夜店殺警薛貞國命案的中山聯盟成員游家樺，日前因案被判處有期徒刑11月，未料竟又加入詐騙集團淪為車手。詐騙集團盜用被害人line帳號，向其親友騙錢，要求對方匯款到人頭帳戶，再由游男等5人負責取款。警方昨日在汐止地區逮捕游男，並起出改造槍枝及子彈，將犯嫌帶回訊問中，預計下午將移送地檢署法辦。

新北市警汐止分局今年8月間發現，有一組車手陸續於同一地點超商ATM提款機盜領，立即與基隆市警刑大偵四隊及刑事局偵一隊組成專案小組並報請士林地檢署指揮偵辦。

警追查發現犯嫌係以盜用被害人通訊軟體「LINE」方式，假借手機遺失，或是急需用款等方式，向被害人親友騙錢，再由游家樺等人，負責取款。

警方昨日深夜持搜索票前往游男的租屋處，一舉將5人逮捕到案，並在屋內起出，改造手槍一把、12發子彈及部分槍枝零組件。全案將朝詐欺、違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

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  • 涉及台北SPARK夜店殺警薛貞國命案的中山聯盟成員游家樺。（資料照）

    涉及台北SPARK夜店殺警薛貞國命案的中山聯盟成員游家樺。（資料照）

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