氣爆國賠敗訴 高副市長：不迴避責任

高市副市長許立明上午說明高市府對氣爆國賠案的立場（記者王榮祥攝）

2016-08-31 12:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對氣爆案國賠敗訴﹗高雄市副市長許立明上午出面指出，從氣爆發生到今天，高市府態度都很清楚，絕不會迴避法律責任﹔除重申市府尊重法院判決，他進一步強調市府期待透過民事訴訟，有一個全盤性審理程序能一次性、完整的釐清所有肇事原因與肇事者責任。

許立明也提到箱涵與管線施作問題表示，民國84年板橋氣爆後，政院曾要求中油釐清所有管線穿過箱涵情況，中油後來有釐清嗎﹖而氣爆前夕管線壓力異常時，李長榮化工與華運有無正確處置﹖中油有無提供管線資訊等問題﹖都需透過民事完整的審判程序，才可能清楚呈現，這也是社會各界、災民想知道的情況。

至於高市府上訴與否﹖許立明表示，需等收到判決書、了解判決原因後，才會研議。