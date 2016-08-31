「我和老師那個了...」 男師騙走少女初夜判賠

2016-08-31 12:06

〔記者溫于德／台北報導〕北市某補習班蕭姓男老師，負責物理、理化授課，但竟對學生小茜（化名）下手，奪走對方初夜。刑事去年已被高院判3年6月，駁回上訴。民事方面，台北地院今天（31日）上午宣判，依侵權行為損害賠償判他需賠23萬，全案仍可上訴。

據了解，現年29歲的蕭男，任職的文理補習班。民國102年，蕭男當時是補習班老師，教授當時國一、年僅13歲的小茜生物課程。同年4月7日，當天是假日，蕭男約小茜到空教室接受課業輔導，卻突以交往為前提，要求發生性關係，情竇初開的女方誤信，給出初夜。

後因小茜向2名男同學表示「我和老師『那個』了」，校方才得知此事並通知家長，蕭男遂被提起妨害性自主附帶民事求償。

刑事時，蕭男否認性侵，反咬是女同學主動愛慕遭拒，為報復才幻想並提告；蕭男律師也說，小茜對於蕭男生殖器是否有進入，前後證詞不一，顯然不可採。但小茜娓娓道出受害過程。

小茜說，發生關係當天，蕭男進來就直接脫她褲子，他的生殖器確實有插進來，後來是自己抓他衣服，他才把生殖器拔出來，但有噴「白白的東西」在桌上。法官因此認定蕭男確實性侵，也因此造成小茜下體疼痛。

本案在高院開庭時，小茜父親痛斥蕭男「敢做不敢當」；他說，事發當時，女兒很有勇氣承擔，不願指責蕭男，但事發至今，蕭男還不願意承認，很浪費國家資源。他也說，小茜在補習班時，週一到週五都是他負責接送，怎知女兒就在週日被害。

高院最後根據雙方證詞，以及蕭男也曾要求小茜刪LINE訊息、並向對方親口表示「不可以亂說，否則會被關」等證據，刑事判他有罪。民事方面則今天上午判他需賠。