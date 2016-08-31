「我和老師那個了...」 男師騙走少女初夜判賠
2016-08-31 12:06
〔記者溫于德／台北報導〕北市某補習班蕭姓男老師，負責物理、理化授課，但竟對學生小茜（化名）下手，奪走對方初夜。刑事去年已被高院判3年6月，駁回上訴。民事方面，台北地院今天（31日）上午宣判，依侵權行為損害賠償判他需賠23萬，全案仍可上訴。
據了解，現年29歲的蕭男，任職的文理補習班。民國102年，蕭男當時是補習班老師，教授當時國一、年僅13歲的小茜生物課程。同年4月7日，當天是假日，蕭男約小茜到空教室接受課業輔導，卻突以交往為前提，要求發生性關係，情竇初開的女方誤信，給出初夜。
後因小茜向2名男同學表示「我和老師『那個』了」，校方才得知此事並通知家長，蕭男遂被提起妨害性自主附帶民事求償。
刑事時，蕭男否認性侵，反咬是女同學主動愛慕遭拒，為報復才幻想並提告；蕭男律師也說，小茜對於蕭男生殖器是否有進入，前後證詞不一，顯然不可採。但小茜娓娓道出受害過程。
小茜說，發生關係當天，蕭男進來就直接脫她褲子，他的生殖器確實有插進來，後來是自己抓他衣服，他才把生殖器拔出來，但有噴「白白的東西」在桌上。法官因此認定蕭男確實性侵，也因此造成小茜下體疼痛。
本案在高院開庭時，小茜父親痛斥蕭男「敢做不敢當」；他說，事發當時，女兒很有勇氣承擔，不願指責蕭男，但事發至今，蕭男還不願意承認，很浪費國家資源。他也說，小茜在補習班時，週一到週五都是他負責接送，怎知女兒就在週日被害。
高院最後根據雙方證詞，以及蕭男也曾要求小茜刪LINE訊息、並向對方親口表示「不可以亂說，否則會被關」等證據，刑事判他有罪。民事方面則今天上午判他需賠。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》皇家不再交易 王建民繼續待下去
- 軍公教9月3日上街頭 大仁哥臉書貼文滅火
- 羽協要開檢討會 贊助商「約束」受關注
- 養台灣八哥還剪翅 違野保法將開罰
- 聊天吵架提告 酒駕赴警所送辦
- 全台待售房屋40萬戶 台中逾7萬戶最嚴重
- 馬：周污衊我130次 賺百萬通告費 周：馬凸顯無知與幼稚 幸好已卸任
- 和旺炒股案 前警副分局長起訴
- 門貼安檢警示 「越漂亮」恩客照衝
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- MLB Live》王建民登板對洋基 再扮皇家逆轉福星？
- 住處鐵皮屋被起出職業賭場 高市議員喊冤
- 不當黨產處理委員會揭牌 顧立雄：完成民主最後一哩路
- 捷運環狀線列車 義大利出廠囉
- 印度外國人頻遭性侵 部長要女遊客別穿裙
- 百尺竿頭收購樂陞破局 趙天麟質疑坑殺股民
- 高雄市議員陳明澤涉賭？ 民進黨要組調查小組了解
- 不認九二共識 傳中國拒邀我參加民航組織大會
- 全國YouBike系統異常 台中iBike逐站檢修
- 南瓜瓤內長滿芽菜 專家：盡量少吃
- 台灣平均每5熟齡有偶者 與父母同住
- iPhone 7 9月7日亮相
- 水湳智慧營運中心 籌備處成立
- 日勝生與北市府達共識 放棄追討南港聯開案70億
- 魏嘉賢獲勝關鍵曝光... 最後20天他出馬幕後操盤
- 浩鼎案傳訊大仁哥 是在520之前...
- 外界疑慮未消除 徐光曦請辭兆豐金董事長
- 曾批醫師遭砲轟 Darren求好孕蹲角落研究驗孕棒
- 皇家勝洋基 建仔備戰老東家
- 蘋果推2TB iCloud空間方案 疑為iPhone 7做準備
- 基本工資下週再審 資方揚言繼續缺席
- 許厝分校家長盼再次檢驗 若確定有問題會遷校
- 不當黨產委員會揭牌 林全：建立政黨公平競爭環境
- 超猴急！何潤東明當新郎 今天那個腫好大
- 管制KTV空氣品質 管大廳不管包廂
- 【洛杉磯傳真】 王丹／校園抗議是進步的標誌
- 蔡政府民調下滑 張善政：盡快加油
- 長效胰島素納健保 控穩血糖副作用低
- 107年課綱新住民語缺師資 找「媽媽們」支援
- NBA》雷霆補禁區 盤來金塊法國長人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「我和老師那個了...」 男師騙走少女初夜判賠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分