毒販想趁暑假期狂撈一票 卻自己吞太多GG了

警方在高男包包內搜出大量毒品（記者游承霖翻攝）

2016-08-31 12:08

［記者游承霖／新北報導］新北市一名高姓男子，昨日（30）凌晨前往淡水區英專路一家麵店吃麵，點完餐後就逕自走進廁所昏睡在內，老闆煮好麵，苦等高男，卻始終不見人影，急忙報警，警方趕抵現場急忙叫醒高男，卻意外發現包包內竟藏有高達526顆一粒眠毒品及安非他命與K他命，疑似是想趁著暑假尾聲，想再撈一筆，所幸被警方即時攔截，為讓這些毒品流入市面。

警方調查，目前無業並有毒品前科的21歲高姓男子，昨日凌晨精神恍惚、搖搖晃晃地走進淡水英專路一間麵店，將隨身包包放在桌上，向老闆點了一碗烏龍麵後，就跑進廁所呼呼大睡，老闆煮好麵，左等右等，卻遲遲不見高男出來，擔心發生意外，便立即報警協請警方協助。

淡水警分局中山路派出所巡佐蘇樹煌獲報趕抵，在廁所門口叫門，但高男卻沒回應，員警破門後，只見高男在廁所內呼呼大睡；警方為了確認高男身分，打開高男放在桌面上的包包查看，卻驚見裡面藏有安非他命及K他命毒品，還有高達523顆的一粒眠。

由於高男精神恍惚，疑似吃下多顆一粒眠，便將他送醫急救，直到今天上午才進行偵訊，高男向警方供稱，安非他命及K他命是自己用來吸食的，而一粒眠是撿來的，還說因近期失眠，才會「撿」相同的藥來食用，但警方懷疑他是毒品小盤商，想趁著暑假尾聲，銷售手上的存貨，所幸被員警攔獲，為讓這些毒品外流，警方訊後將高男依毒品條例移送地檢署偵辦，並持續追查毒品來源及銷售管道。

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