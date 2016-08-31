竊賊偷展示機、不是真機 被女店員取笑

2016-08-31 12:01

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區忠孝路一家通訊行女員工昨晚在臉書「爆料公社」PO上㕆內一段監視器錄下的畫面，怒控影片中的男子到門市詢問手機方案，待了很長時間，並趁店員不注意將假的SAMSUNG Note7給偷走，她要告訴這名小偷先生「你偷的是展示機、不是真機」。

PO文的女店員雖然暗中竊笑這名小偷先生可能自以為偷走的是真機，但因為被偷走的展示機昨天下午剛到貸，她除了「哭哭」，也要提醒其他通訊行店家注意此人。

雖然店家尚未報案，中壢警方昨晚主動前往店家了解，碰上店面已打烊，今天上午11點再度前往，不巧的是，該PO文女店員剛好休假，警方已依據影片畫面要「以影追人」，希望早日把這名偷機者逮捕到案。