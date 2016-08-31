消基會調查：手機業者違法變相保固
2016-08-31 12:13
〔記者林彥彤／台北報導〕有聽過「手機人為意外保固」嗎？該方案到底是保固還是保險？消基會今天就公布針對電信業者所提供的保固方案調查，結果發現業者以變相保固的方式，販售消費者保險的服務，消基會呼籲，相關主管機關金管會應考量手機保險的市場需求，在現行的法規下，輔導手機銷售員取得銷售證照並納管。
消基會在八月中旬，調查包含遠傳「金機救援」、台灣大哥大「復原者手機保固維修服務」、神腦國際「鈦金會員」、StudioA「安心意外保」與燦坤「超完美保鑣」共五項保固方案。
五家業者收費方式分成月繳制與年繳制；前者向消費者收取每月98到258元不等、後者則依手機價格收取450到4800元不等。日後消費者若手機受損，由工程師判斷屬於人為意外或是人為故意所造成的故障，如發現為人為故意，則不允以維修。
消基會律師委員魏憶龍質疑，依照消保法所規定的瑕疵擔保法，是業者本身就必須要保證其邁出產品的品質，因此不應向消費者收取任何額外費用；而業者若是販售消費者保險的服務，則依法應遵循保險法相關規定。
魏憶龍說，保險服務屬於經管會所管的特許服務，從業人員需考取執照、業者也須存入一定金額的保證金等規定；但現行手機業者顯然無遵循上述規定。另，手機價格隨著不同時期有所變動，業者卻向消費者收取同樣高價的保費，此也有顯失公平。
消基會表示，日後若有消費糾紛等，消費者的權益恐受損，呼籲政府主管單位應將手機保險納管，要求業者遵循保險法的規定。
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