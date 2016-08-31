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通緝男遇警咆哮拒捕 警不顧傷勢力逮歸案

2016-08-31  11:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北警方昨晚查訪湖口鄉一家網咖時，發現尚姓竊盜通緝犯坐在其中，員警上前告知他已被通緝並請他配合時，尚嫌才從電玩遊戲中回過神，對員警大聲咆哮並頑強抵抗，造成員警左手擦傷，最後還是將他制伏，上銬歸案。

竹北警分局表示，湖鏡派出所所長張傑凱昨天深夜偕同警員楊德裕、義警馮天賜，到湖口鄉仁和路一家網咖查訪，一進門，即發現尚姓竊盜通緝犯坐在電腦桌前遊玩網路遊戲，員警立即上前告知他已是新竹地方法院檢察署發佈的竊盜通緝犯，欲對他上銬逮捕；但尚嫌不從，兩手插在褲子口袋，不斷咆哮怒罵三字經。

警方說，楊員見狀，持手銬上前欲逮捕尚嫌；但因尚嫌奮力抵抗，最後雖將尚嫌上銬逮捕，但所長脖子上的哨子及秘錄器繩子遭拉斷、無線電掉落，楊員則左手擦傷流血，事後就醫包紮。警訊後，今天將全案移送新竹地檢署偵辦。

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  • 尚姓竊盜通緝犯拒捕，並對員警大聲咆哮，但最後還是被警方制伏，上銬歸案。（記者廖雪茹翻攝）

    尚姓竊盜通緝犯拒捕，並對員警大聲咆哮，但最後還是被警方制伏，上銬歸案。（記者廖雪茹翻攝）

  • 尚姓通緝犯頑強拒捕，造成員警左手擦傷流血，事後就醫包紮。（記者廖雪茹翻攝）

    尚姓通緝犯頑強拒捕，造成員警左手擦傷流血，事後就醫包紮。（記者廖雪茹翻攝）

  • 尚姓通緝犯頑強拒捕，造成員警左手擦傷流血，事後就醫包紮。（記者廖雪茹翻攝）

    尚姓通緝犯頑強拒捕，造成員警左手擦傷流血，事後就醫包紮。（記者廖雪茹翻攝）

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