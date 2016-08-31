女控遭酒客性侵逞慾 檢方打臉
2016-08-31 11:24
〔記者謝君臨／台北報導〕33歲許姓男子今年3月與友人至酒店消費，席間有眾多陪酒小姐在場，但事後許男卻被女子小如（化名）指控性侵，表示當時她因酒醉進入廁所，許男尾隨而至，對她說：「借我插一下」，而後強行對她逞慾約1分鐘；台北地檢署調查後，認為許男罪嫌不足，今將他不起訴。
處分書指出，今年3月19日凌晨0時至3時許，許男與友人前往北市林森北路酒店消費，席間包含許男共8名男性顧客，另有6名陪酒小姐。
小如指控，當天凌晨2時許，眾人酒酣耳熱之際，她因不勝酒力前往包廂廁所如廁，許男見狀尾隨而入，要求她幫忙「打手槍」，而後竟說：「借我插一下」，接著強行脫下她的內褲，當時她有說：「不要」，並推開許男，但許男還是強硬對她逞慾約1分鐘，她推開許男後，許男才自行在廁間「解決」。
檢察官傳喚許男出庭，他堅決否認犯行，辯稱因之前有找小如坐過檯，當天小如看到他就自己坐到身旁，席間他看小如似乎沒喝多少酒，而後他喝了2～3小時酒後就自行離開，並未性侵小如。
檢察官再傳當天在場證人，眾人皆表示沒有小如所說遭性侵情事，並稱公司規定小姐不能喝到不省人事，也禁止小姐與客人單獨進入廁所；酒店行政人員也說，當天他全程在場，並無發現異狀。
檢察官勘驗小如驗傷報告，發現檢驗結果確有一名男性Y染色體DNA-STR，但型別卻與許男不同。
檢察官調查認為，案發時多人在場，但小如卻未大聲呼救，且以「怕造成麻煩」為由，未第一時間報案，19日案發後，小如承認20日曾與男友發生性行為，21日才驗傷提告，顯與常情不符。
基於上述各項跡證，檢察官因而認為許男罪嫌不足，將他不起訴。
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