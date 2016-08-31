海巡嚴重疏失 境管中國漁工竟搭客船返國

有媒體報導指出，2名遭限制出境的中國漁工，竟在今年1月底搭乘客船「中遠之星」返回中國，且未被海巡人員查核。（資料照，張忠義攝）

2016-08-31 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕海巡署驚傳重大疏失！有媒體報導指出，2名遭限制出境（海）的林姓、王姓中國漁工，竟在今年1月底搭乘客船「中遠之星」從台中港返回中國，且未被海巡人員查核，海巡署相關單位今天坦承疏失。

據《中央社》報導，海巡署中部地區第三海岸巡防總隊表示，「中遠之星」於1月27日啟航前，安檢人員依規定實施安檢、證件查驗等工作，但值班人員卻沒先輸入查詢人員的名冊，結果在勤務結束返回安檢所後，登錄查詢才發現遭新竹地檢署限制出境的林姓、王姓中國漁工已離境。

報導也提到，現行法令規定，中國漁工返國時應由漁船船主向當地政府提出申請，獲得核准後轉報漁業署，漁業署會通知海巡單位出境人員名單。海巡署坦承該次事件確有疏漏，會懲處相關違失人員，日後也會要求執勤人員提升敏感度，避免類似案件再發生。