土地買賣搞鬼想賺差價 仲介、代書合謀被判刑

2016-08-31 11:14

［記者楊政郡／台中報導］土地仲介王某、及代書黃某兩人野心大，想從中賺取3120萬元差價，欺瞞買方也欺瞞賣方，可是老天有眼，買方要求的貸款數額一直無法達成，買賣雙方各別以存證信函表示想撤銷買賣契約，直接接觸後才發現兩仲介在搞鬼，台中地院依偽造文書判處兩人5、6月徒刑，易科罰金以2000元折算1日。

判決書指出，台中市民王茂青從事法拍及土地仲介多年，長期與張姓婦人有土地買賣配合關係，因而認識花蓮土地代書黃進發，100年7月間張婦想出售花蓮市富國段土地，委由王茂青仲介，王積極與黃進發聯繫、互通消息。

同年8月黃得知吉福旅行社有意購地，黃與王居中牽線，初步獲得吉福代表人許男，願以1億1620萬元購買，黃與王卻沒有如實向張婦報價，而是向張婦低報吉福開價8130萬元，又佯稱經兩人議價吉福願提高為8500萬元，張婦答應出售。

為了賺取中間差價，被告欺瞞買賣雙方，先偽刻張婦印章，私下與吉福簽下1億1620萬元的買賣契約書。再找同夥「阿成」佯裝吉福代表人，與張婦簽下8500萬元買賣契約書。

買方支付2000萬元斡旋金及訂金後，遲遲無法交付尾款及辦理土地過戶，因吉福購地前要求黃進發必須配合向銀行貸得1億元，才有錢支付價款，但黃無法獲得高額貸款，又偽造價額更高的買賣契約書來欺瞞銀行，還是無法如願。

沒有1億元貸款，吉福要放棄購地，要求撤銷買賣拿回2000萬訂金，且向法院聲請假扣押該土地。另方面張婦覺得遲遲拿不到尾款，請律師發存證信函催款及表明沒入2000萬訂金，雙方信函來往從中才發現總價不對，私下碰面才得知仲介、代書從中搞鬼。