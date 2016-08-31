政院查兆豐案「沒有上限」北檢下午擬再傳1證人

2016-08-31 10:44

〔記者錢利忠／台北報導〕行政院長林全昨天才針對兆豐銀紐約分行遭美重罰案召開記者會，宣布成立行政院層級的督導小組，強調追查責任「沒有上限」；偵辦此案刑事責任的台北地檢署，連日來陸續傳喚兆豐金前後任董事長蔡友才、徐光曦等多名兆豐高層，昨另針對「稽核力道不足」部分傳喚兆豐銀總稽核劉小鈴，今天下午擬再傳喚1名證人釐清案情。

行政院昨由林全主持記者會，行政院副院長林錫耀、法務部長邱太三、金管會主委丁克華、副主委桂先農等人陪同說明，林全並宣布行政院督導小組由林錫耀負責，敲定七名小組成員，今天將立即開會。

北檢為釐清兆豐銀為何在美方於2月提出金檢報告後，總行總稽核卻遲至8月才向董事會報告，為釐清相關疑點，昨天傳喚兆豐銀總稽核劉小鈴作證，訊後請回。

本月23日起，檢方已陸續傳喚兆豐金前後任董事長蔡友才、徐光曦；24日傳喚兆豐銀總經理吳漢卿；25日傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處處長莊瑞中；26日檢察官親赴兆豐銀坐鎮，直接在兆豐銀召開臨時偵查庭訊問證人。

此案目前由行政、刑事兩頭進行調查，關於刑事調查部分，全案目前僅蔡友才被告發，列為被告，訊後並遭限制出居、出境及出海。檢方連日來已陸續向財政部、金管會及兆豐金調閱相關資料，釐清案情疑點。