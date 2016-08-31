工讀生手捲入檸檬壓榨機 茶飲店挨告不起訴
〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓男子在新北市某茶湯會加盟分店擔任工讀生，清洗檸檬壓榨機時，因未關閉電源，導致左手被捲入，左手掌受傷及左大拇指截肢，憤而提告該分店蔡姓登記負責人、陳姓實際負責人及李姓店長涉業務過失傷害，檢方之前處分不起訴，陳男提出再議，新北地檢署調查，店內以醒目紅色字體標明「清洗時須拔掉插頭並關掉開關」，並在LINE群組提醒員工注意，陳男亦有回覆，認定罪嫌不足，今仍予3人不起訴。
陳男前年2月起開始在茶湯會上班，負責外送、煮茶工作，控訴前年7月他清洗檸檬壓榨機時，店內教育訓練並未提醒清洗時須先將電源關閉，致使他左手伸入檸檬渣出口處清洗時，左手遭轉軸捲入，左手掌及手背大拇指撕脫傷，左手大拇指指關節以上截肢。
由於其他茶湯會加盟店曾發生檸檬壓榨機操作不當致員工受傷，實際負責人陳女表示，前年5月她為此召開會議宣達總公司注意事項，宣導員工清洗檸檬機時，手絕對不能伸入，店內有提供牙刷、奶瓶刷等工具供員工清洗，電源須先拔掉，水槽上方張貼的清洗檸檬機流程表也有載明；店長李男也說，他有透過LINE群組提醒店員，清洗時第一個動作就是「拔插頭」，並在水槽上方張貼清洗檸檬機流程表，其他店內員工也證稱確有此提醒。
檢方勘驗發現，加盟店於檸檬壓榨機前有張貼「使用後清洗內部機輪時請關閉電源」、「禁止轉動中把手或持用具插入清洗」等警語，水槽上方牆壁亦有張貼，加上陳男自承，陳女及李男有提醒清洗時注意安全，但他依照之前的流程清洗壓榨機，沒看流程表，當天他先用牙刷刷洗，後來發現仍有些殘渣黏在齒輪上，就用海綿伸進機器內用手刷洗，又顧著跟店長講話，沒注意手就被捲入機器內。
檢方認為，陳男明知檸檬壓榨機電源仍開啟，卻為清洗省時便利，甘冒風險將手伸入清洗，致左手遭機器捲入，認定加盟店蔡姓登記負責人、陳姓實際負責人及李姓店長罪嫌不足不起訴。
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標題：工讀生手捲入檸檬壓榨機 茶飲店挨告不起訴
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