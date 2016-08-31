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疑暈倒壓到甲酚桶 男員工嚴重灼傷

2016-08-31  10:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區康莊路的豐凱工業公司，今天上午7點40分發生一起意外，一名33歲李姓員工疑似在作業區操作機台時因身體不適突然暈倒，不慎壓到一個約20公升裝的甲酚桶，造成脖子、前胸、腹部及大腿等部位被甲酚潑濺和灼傷，經緊急送醫後仍在加護病房插管治療，尚未脫險。

據調查，由於甲酚屬於酸性腐蝕液體，現場其他員工目擊，立即以大量清水協助已經昏迷的李男進行沖洗，大溪消防分隊獲報派員前往緊急救護，經以敷料冰敷後送醫急救尚未脫險。至於意外發生原因仍有待調查。

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  • 李姓員工因甲酚桶翻覆潑濺到，造成大面積灼傷送醫未脫險。（記者李容萍翻攝）

    李姓員工因甲酚桶翻覆潑濺到，造成大面積灼傷送醫未脫險。（記者李容萍翻攝）

  • 李姓員工因甲酚桶翻覆潑濺到，造成大面積灼傷送醫未脫險。（記者李容萍翻攝）

    李姓員工因甲酚桶翻覆潑濺到，造成大面積灼傷送醫未脫險。（記者李容萍翻攝）

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