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旗山大溝頂傳喋血 自救會長遭砍

2016-08-31  10:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山大溝頂太平商場拆遷爭議未解，前幾天剛傳出一召住在附近的曾姓住戶不滿進出家門不便，竟持水果刀前往恐嚇自救會成員，昨晚9點多，自救會長鄭淵文竟傳出被人砍傷，緊急送醫縫了4針，警方也逮捕涉案的王男，目前正由警方深入調查中。

據了解，涉嫌砍人的王男（52歲）與曾男是友人，他為了替曾男出氣，才會持鐵尺找自救會會長鄭淵文理論，過程中，鄭淵文被王男持鐵尺砍傷左手虎口，送醫後縫了4針，王男也被現場民眾壓制並由警方帶回偵辦。

警方查出，王男不但是酒駕通緝犯，昨晚持鐵尺砍人時，也是喝完酒後騎門去找鄭理論，再被警方測得酒測值高達1.23mg/L，目前警方正依傷害、公共危險罪偵辨中。

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  • 旗山大溝頂自救會長鄭淵文昨晚被醉漢砍傷。（記者黃佳琳翻攝）

    旗山大溝頂自救會長鄭淵文昨晚被醉漢砍傷。（記者黃佳琳翻攝）

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