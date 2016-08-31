男子記恨5年 縱火燒大廈釀17人送醫

警方查獲王姓男子送辦。（記者陳文嬋攝）

2016-08-31 10:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1棟7樓大廈昨凌晨驚傳火警，造成120人受困，消防隊救出17人送醫，檢傷7人住院治療，警方昨天深夜循線逮人，逮獲王姓男子涉嫌重大，5年前與1名住戶有糾紛，竟記恨5年後，昨持打火機燒1樓電源開關縱火報復，警方漏夜偵訊後今將他依公共危險罪送辦。

警方調查，王男24歲無業，情緒不穩定，5年前與1名住戶有糾紛，竟記恨5年後，昨凌晨1時許，原本要買雞蛋丟門洩憤，但因沒錢買雞蛋，改持打火機，燒毀1樓電源開關及電梯鈕版，沒想到釀成大火。

警訊後今將他依公共危險縱火罪嫌送辦。