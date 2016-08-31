半夜連人帶車衝進東石漁港 男子溺斃

2016-08-31 09:59

〔記者蔡宗勳／東石報導〕嘉義縣東石漁港昨晚10點50分許，目擊者發現有部轎車從帆船碼頭（中堤）衝入港內，消防隊員及海巡人員獲報後，立即調派潛水人員尋找，潛水人員下水及使用霸王鉤做地毯式搜尋，於午夜12點發現漁港確實有部轎車，立即請求吊車到場支援。

今天凌晨12 點30分許， 吊車抵達現場，隨即作業，12時40分從港內吊起1輛深藍色自小客車，車內有一名身材微胖的男子，已經沒有生命跡象。

警方在車內發現一只皮夾，內有70年次設籍雲林縣大埤鄉黃姓男子證件，立即通知其家屬，黃妻凌晨3點趕到，確認車子為其丈夫所有，死者就是她丈夫。

由於東石漁港緊鄰的東石漁人碼頭，最近掀起抓寶樂，目擊者一度以為死者是抓寶失事，但黃妻表示其丈夫沒有在抓寶，初步排除和抓寶可夢有關。

據了解，黃妻指其丈夫昨天晚上8點開車離家時，並沒有異狀，但死者最近因失業而悶悶不樂，尤其覺得一些好友因其沒有工作而疏遠，甚至是冷言冷語，是不因而想不開尋短，仍有待進一步確認。

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