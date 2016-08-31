硬闖平交道挨罰4萬5 他辯「中年、陽光強」
2016-08-31 09:21
〔記者溫于德／台北報導〕蘇姓男子開車行經宜蘭校舍路，準備穿越鐵軌時，恰是火車準備通過的同時，此時遮斷桿已下放，蘇竟還穿越，後遭開罰4萬9500元，他不服提起行政訴訟，要求撤銷罰緩。蘇辯駁，當時面陽方向，陽光刺眼直接射入眼球，造成暈眩，加上已是中年年紀，反應時間介於青年與老年時間，因此非故意闖越，主張不該罰。
台北地方法院則根據現場保全證詞、監視器畫面等，認定蘇辯駁無理，仍判他需繳納罰緩，也因這次抗告，需再多繳300元訴訟費用，總共應繳4萬9800元，全案仍可上訴。
判決指，去年7月19日上午10時許，蘇姓民眾開車行經校舍路，由山側開往海側、西往東方向，適逢火車要過，遮斷桿已下放，蘇竟還強行穿越，警方事後逕行舉發。蘇收到裁決書後不滿，提起訴訟，準備2大方向反駁。
首先是天氣使然，他說，當時氣溫達33度，且是向陽方向行進，陽光直射入眼，產生眩光，影響反應時間；接著也提到，自己是中年人士，對炫光反應時間，介於年輕人1至3秒及老年5至10秒之間，因此非故意闖越，主張不該罰。
但法院勘驗現場監視器畫面，發現蘇顯然瞎扯。法院表示，蘇通過時，現場警鈴已響16秒多，遮斷桿則是在8秒時逐漸下放，蘇早該停而未停，強行穿越，加上現場保全曾全力制止未果，因此認定蘇違規事證明確，判他仍需繳納，且再加300元訴訟費用。
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