高雄破獲鐵皮屋職業賭場 現場竟有民進黨議員

2016-08-31 08:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢警昨夜突擊湖內一處鐵皮屋，破獲隱身農地的賭場，帶回蔡姓負責人、林姓等3名工作人員，以及84名賭客，包括民進黨籍議員陳明澤。

賭場鐵皮屋恰位於陳的服務處後方，沒有門牌號只有地號，不過，陳明澤強調並非服務處的一部分，否認是他私設的職業賭場，檢警表示，目前集中於湖內分局偵訊中，訊後將移送5名主要嫌疑人。

警方表示，現場起獲現金7萬1800元賭資，逮捕60歲負責人蔡天祿，以及把風及工作人員林姓、謝姓、蔡姓男子，另檢方指示一併將在現場的議員陳明澤帶至地檢署複訊。

雄檢昨晚11點40分左右，指揮湖內分局、保大特勤中隊、靖紀小組30多名警力，順利瓦解湖內鐵皮屋職業賭場，目前還在偵訊中。