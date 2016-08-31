| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

老大落漆！KTV撂人帶槍 反被打成重傷

2016-08-31  07:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮某KTV酒客發生口角，張姓男子大喊「好膽嘜跑！」隨即叩高姓和廖姓兩名小弟帶著兩把改造手槍前來，張男亮槍嗆聲，5、6名壯漢先發制人，群起圍毆，張男槍掉落在地上，顱內出血送醫急救，而小弟看苗頭不對，拿改造手槍對空鳴槍後落跑，30日深夜帶槍投案，今日移送南投地檢署偵辦。

該起KTV酒客衝突案發生在本月29日凌晨，52歲張姓男子與朋友飲酒作樂，已經喝茫了，因店家請其換包廂而不爽，走出來後與隔壁包廂的酒客互看不順眼起口角，他見對方人多，打電話叩20歲高姓、33歲廖姓小弟帶槍來支援。

廖、高兩人到場後，他出去接應，再手持改造手槍走進KTV時，店家曾在門口勸阻無效。

張男帶著小弟走到包廂，對方人多勢眾，5、6個人以酒瓶、椅子朝他頭上砸，張男的手槍被打落在地，人也被打成重傷，顱內出血住進加護病房，30日晚間傷勢穩定而轉至普通病房，警方今日將視狀況做筆錄。

老大被圍毆成重傷，高姓和廖姓小弟見狀想落跑，其中一人手上也有1把改造手槍，對空鳴了1槍後，兩人火速逃離現場。

草屯警方經調路口監視器，查出高、廖兩人身分，兩人在30日深夜投案，並繳出改造手槍，今日將依槍砲彈藥管制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

廣告
  • 張姓男子（前右）叩來高姓（後右）和廖姓（後左）小弟，帶槍要進店裡，不理業者（前左）勸阻。（記者陳鳳麗翻攝）

    張姓男子（前右）叩來高姓（後右）和廖姓（後左）小弟，帶槍要進店裡，不理業者（前左）勸阻。（記者陳鳳麗翻攝）

  • 張姓男子掉在地上的改造手槍和子彈。（記者陳鳳麗翻攝）

    張姓男子掉在地上的改造手槍和子彈。（記者陳鳳麗翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： KTV 圍毆 打架
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：老大落漆！KTV撂人帶槍 反被打成重傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.