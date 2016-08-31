老大落漆！KTV撂人帶槍 反被打成重傷
2016-08-31 07:44
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮某KTV酒客發生口角，張姓男子大喊「好膽嘜跑！」隨即叩高姓和廖姓兩名小弟帶著兩把改造手槍前來，張男亮槍嗆聲，5、6名壯漢先發制人，群起圍毆，張男槍掉落在地上，顱內出血送醫急救，而小弟看苗頭不對，拿改造手槍對空鳴槍後落跑，30日深夜帶槍投案，今日移送南投地檢署偵辦。
該起KTV酒客衝突案發生在本月29日凌晨，52歲張姓男子與朋友飲酒作樂，已經喝茫了，因店家請其換包廂而不爽，走出來後與隔壁包廂的酒客互看不順眼起口角，他見對方人多，打電話叩20歲高姓、33歲廖姓小弟帶槍來支援。
廖、高兩人到場後，他出去接應，再手持改造手槍走進KTV時，店家曾在門口勸阻無效。
張男帶著小弟走到包廂，對方人多勢眾，5、6個人以酒瓶、椅子朝他頭上砸，張男的手槍被打落在地，人也被打成重傷，顱內出血住進加護病房，30日晚間傷勢穩定而轉至普通病房，警方今日將視狀況做筆錄。
老大被圍毆成重傷，高姓和廖姓小弟見狀想落跑，其中一人手上也有1把改造手槍，對空鳴了1槍後，兩人火速逃離現場。
草屯警方經調路口監視器，查出高、廖兩人身分，兩人在30日深夜投案，並繳出改造手槍，今日將依槍砲彈藥管制條例罪嫌移送地檢署偵辦。
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