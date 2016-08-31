雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場

2016-08-31 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄地檢署昨天深夜率26名特勤中隊警力到市議員陳明澤服務處查緝賭場，當場查獲賭客、查扣賭資，檢警清查時，陳明澤也在場，被帶回偵訊。

《蘋果日報》報導，檢察官昨天深夜11點多，率領26名特勤中隊幹員和市警局靖紀小組成員，衝入陳明澤服務處後方鐵皮搭蓋的大型停車場，查獲天九牌大型賭場、84名男女賭客、賭資7萬餘元。

報導指出，陳明澤辯稱房子是母親的，但檢方存疑。湖內警分局轄內被查獲職業賭場，且有資深議員在場，警方不願多作評論，只強調全力配合檢方調查。