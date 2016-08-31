夫妻line子女「不想活了」 警方緊急尋獲救回2命
2016-08-31 00:55
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者王涵平／台南報導〕一對夫妻昨晚LINE兩子「爸媽不想活了！」警方獲報循線在七股南灣碼頭找到一輛自小客內昏迷男女，所幸送醫急救後兩人都恢復生命跡象，暫無生命危險。
南市警方指出，在南灣碼頭發現一部自小客車後，車內前座有兩人互綁紅絲帶，雙手緊握，後座中間有一個燒燃木炭的烤肉盆，兩人陷入昏迷。
七股、西港消防分隊出動兩輛救護車到場，陸續將兩人分送佳里奇美醫院與市立安南醫院，經急救後兩人生命跡象逐漸回穩，已通知家屬前來進一步了解。
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