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夫妻line子女「不想活了」 警方緊急尋獲救回2命

2016-08-31  00:55

〔記者王涵平／台南報導〕一對夫妻昨晚LINE兩子「爸媽不想活了！」警方獲報循線在七股南灣碼頭找到一輛自小客內昏迷男女，所幸送醫急救後兩人都恢復生命跡象，暫無生命危險。

南市警方指出，在南灣碼頭發現一部自小客車後，車內前座有兩人互綁紅絲帶，雙手緊握，後座中間有一個燒燃木炭的烤肉盆，兩人陷入昏迷。

七股、西港消防分隊出動兩輛救護車到場，陸續將兩人分送佳里奇美醫院與市立安南醫院，經急救後兩人生命跡象逐漸回穩，已通知家屬前來進一步了解。

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  • 一對夫妻昨晚LINE兩子「爸媽不想活了！」警方獲報循線在七股南灣碼頭找到一輛自小客內昏迷男女。（記者王涵平翻攝）

    一對夫妻昨晚LINE兩子「爸媽不想活了！」警方獲報循線在七股南灣碼頭找到一輛自小客內昏迷男女。（記者王涵平翻攝）

  • 警方找到這對夫妻時，後座腳踏墊有一盆燃燒木炭，所幸兩人送醫急救後暫無生命危險。（記者王涵平翻攝）

    警方找到這對夫妻時，後座腳踏墊有一盆燃燒木炭，所幸兩人送醫急救後暫無生命危險。（記者王涵平翻攝）

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