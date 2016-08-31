少年手機放廁所偷拍 被逮稱「好奇」
2016-08-31 00:30
〔記者陳薏云／新北報導〕「廁所天花板有手機！」17歲陳姓少年在臉書社團「爆料公社」指控，昨日下午與同年女友到新店區商場逛街，女友如廁後驚見廁所天花板夾層有一隻手機，疑似在偷拍，小情侶立刻將手機送到服務台並報警，警方到場後發現手機主人胡姓少年，將3人帶回所內了解案情，胡姓少年坦承因好奇，才將手機放在廁所偷拍，手機內也發現陳男女友的如廁影片，全案訊後依妨害秘密罪嫌函送法辦。
陳男在「爆料公社」指控「我女朋友正在上廁所，我在旁邊另一間，她突然跟我說有手機，天花板上竟然有手機在偷拍廁所內的影像」並表示手機已經攝錄超過23分鐘，陳男立刻將手機拿到商場櫃台，胡姓少年發現手機不見後，隨即跟上並向櫃台表示「手機在3樓遊樂場不見」，櫃台小姐察覺有異立刻報警，警方到場後也將3人帶回所內了解。
胡姓少年向警方坦承偷拍，表示自己踩在馬桶上把手機放上天花板夾層，後就跑到3樓遊樂場玩投籃機，再回到廁所準備取手機時，就發現手機不見。警方調查，胡姓少年偷拍行為已經有一段時間，且都用同一支手機偷拍，胡男遭逮後表示相當後悔，並表示好奇心驅使才會做壞事，警方訊後依妨害秘密罪嫌函送法辦。
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