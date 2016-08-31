東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中

2016-08-31 00:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局30日晚上接近11點時接獲報案，有民眾指稱目擊一台黑色轎車衝入嘉義縣東石漁港內，嘉義縣消防局東石、朴子、布袋、祥和等分隊到場，潛水搜救，布袋海巡隊隊員也前往協助搜救，但到30日晚上接近12點時，尚未發現車輛和人。

快12點時，搜救人員發現疑似車輛物體，正請吊車前來，但還未發現有人。