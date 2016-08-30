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無照少年借機車狂飆被攔 坐墊一掀看到槍嚇壞了

2016-08-30  21:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名許姓少年向范姓男子借機車騎乘，但因後座少年未戴安全帽，被警方攔查，結果意外在置物箱查獲一支具有殺傷力的改造左輪空氣槍，許生嚇壞了，雖稱不知情，但警方仍依規舉發無照駕駛及未戴安全帽，范男則依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

竹北警分局表示，湖鏡派出所所長張傑凱今天凌晨偕同警員，巡經湖口鄉台一線南下61公里處時，發現許姓和羅姓少年共騎機車從警車後方呼嘯而過，張員見後方乘客未戴安全帽，趨前示意停車受查，查驗身分發現2名少年都未滿18歲。

警方表示，盤查過程，請許姓少年打開機車坐墊，當場在置物箱內發現一支改造左輪空氣槍、瓦斯鋼瓶及彈丸一包；許生嚇得臉色鐵青，羅生則說該機車是剛剛在網咖向范姓友人借用騎乘，范男沒有告訴他們車內有違禁物，他們也不曾打開置物箱查看。

警方說，經循線前往網咖找到范姓男子，范男起初不斷推委，但又無法自圓其說，只得坦承槍枝是去年向妹妹的男友借來，曾帶槍到新竹南寮海邊試射4次，未做他用，但其男友已和妹妹分手，迄今未要求取回該把槍。

警方認為范姓男子供詞不足採信，且經初步檢驗槍枝具有殺傷力，訊後將范男函送法辦，並持續追查槍枝來源。

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  • 新竹縣一名許姓少年向范姓男子借機車騎乘，但因後座少年未戴安全帽，被警方攔查，結果意外在置物箱查獲改造左輪空氣槍。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣一名許姓少年向范姓男子借機車騎乘，但因後座少年未戴安全帽，被警方攔查，結果意外在置物箱查獲改造左輪空氣槍。（記者廖雪茹翻攝）

  • 湖鏡所員警在少年所騎機車的置物箱內，發現一支改造左輪空氣槍、瓦斯鋼瓶及彈丸一包。（記者廖雪茹翻攝）

    湖鏡所員警在少年所騎機車的置物箱內，發現一支改造左輪空氣槍、瓦斯鋼瓶及彈丸一包。（記者廖雪茹翻攝）

  • 湖鏡所員警在少年所騎機車的置物箱內，發現一支改造左輪空氣槍、瓦斯鋼瓶及彈丸一包。（記者廖雪茹翻攝）

    湖鏡所員警在少年所騎機車的置物箱內，發現一支改造左輪空氣槍、瓦斯鋼瓶及彈丸一包。（記者廖雪茹翻攝）

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