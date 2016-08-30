樹林鬧區驚傳女子墜樓 送醫急救中

2016-08-30 20:45

〔記者余衡／新北報導〕新北市樹林後火車站附近一棟大樓，晚間7點多驚傳女子墜樓，1名年約30歲女子，疑因與男友吵架想不開，負氣從13樓高處墜落社區花圃，目前全身多處骨折送醫急救，警方目前正將男友帶回釐清案情。

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