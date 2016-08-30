涉虐貓遭限制出境 陳皓揚今退學仍不能離台
2016-08-30 21:02
〔記者張文川／台北報導〕被控連續虐貓致死的台大化工系澳門僑生陳皓揚，今天被台大校方退學，但他所涉虐貓案還在台北地院審理中，法官本月16日當庭裁定20萬元交保，並限制出境出海，此案是社會矚目案件，預計在全案定讞執刑完畢前，除非有特殊事由，否則法院不會輕易解除陳皓揚的出境管制令。
據悉，陳皓揚本月16日開庭交保後，遭多位自稱「愛貓人士」的壯漢從法警手中搶人追打痛毆後，當夜已在親友協助下匆忙搬出台大的溫州街BOT宿舍，搬到台灣師大附近民宅，但當天並未退宿，如今陳皓揚確定被退學，退宿已是必然。
陳皓揚虐殺溫州街貓咪「大橘子」一案，北檢今年5月依違反動物保護法罪嫌起訴，本月上旬再傳他在文山區景隆街誘殺1家餐廳的店貓「斑斑」，警方約談後函送北檢，北檢偵辦中。
「大橘子」案的公訴檢察官本月16日開庭時向法官表示，檢方會儘速偵結「斑斑案」並追加起訴，希望法官屆時以連犯2案論罪，而非視為單一案件初犯而輕判陳皓揚；檢察官也說，陳皓揚的反社會性格強烈，除了建議台大學生心理輔導中心持續對陳實施心輔，也建議校方協助陳皓揚至台大醫院精神科就診。
大橘子案定9月22日再次開庭，由於上次開庭後法院外圍失序，陳皓揚遭攔截圍毆，下次開庭時陳皓揚已非台大學生，校方沒有理由再次派車保護陳，北院法警室表示，屆時會提前通知轄區警中正一分局，希望加派警力到場維持秩序，防止暴力事件再次發生，也呼籲民眾保持理性。
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