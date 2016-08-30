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OL太正！ 男搭訕又偷錄影 正義哥看不下去出面制止

2016-08-30  21:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名37歲的徐姓男子，今年6月晚間，路過板橋看到20多歲的張姓OL，假意向對方問路，藉機搭訕要正妹聯絡方式，還開起手機錄影模式偷錄正妹，目睹全程的「正義哥」李男見狀，憤而衝向前質問徐男「你為何要偷拍她？」也拿著手機對徐錄影，徐男氣得打掉李男手機，雙方發生拉扯，互告傷害，新北地檢署今依傷害罪嫌起訴徐男，李男獲不起訴處分。

據了解，張女當晚剛下班，穿著白色襯衫、套裝短裙，OL裝扮吸引徐男注意，徐男因此上前假藉問路，想搭訕正妹，跟對方要LINE，並趁機偷錄張女；路過的李男看到徐男偷拍，憤而衝上前質問「你在幹嘛，幹嘛用手機拍人家」，並同樣用手機對著徐錄影說「這樣拍你，你會爽嗎？」之後雙方扭打成一團。

事後徐男與李男互告傷害、強制等罪，檢方認為，徐男提出的傷勢不能證明與李男有關，認定李男罪嫌不足，徐男犯行明確遭起訴。

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  • 一名37歲徐姓男子日前看到20多歲的張姓OL，假意問路搭訕，索要聯絡方式還拿手機偷錄，目睹全程的「正義哥」李男見狀憤而質問徐男為何要偷拍，雙方發生拉扯，互告傷害。圖為示意圖。（情境照）

    一名37歲徐姓男子日前看到20多歲的張姓OL，假意問路搭訕，索要聯絡方式還拿手機偷錄，目睹全程的「正義哥」李男見狀憤而質問徐男為何要偷拍，雙方發生拉扯，互告傷害。圖為示意圖。（情境照）

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