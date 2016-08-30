好神！15萬現金誤丟垃圾車 清潔員1小時尋回

為了幫民眾尋回誤丟的15萬，郭金龍（左起）、鍾光輝、黃金財、陳振豐等人一一拆袋幫著找，憑藉經驗順利找回，讓民眾感謝不已。（記者李雅雯攝）

2016-08-30 20:33

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市淡水區民眾誤將15萬現金當垃圾丟入垃圾車，淡水區清潔隊接獲通報後，趕緊比對路線、找出車輛，待垃圾車回到據點後，將垃圾卸下分堆，投入5名清潔隊員人力一袋袋拆開翻找，首輪未尋獲；不放棄，第2次分工合作再找，終於在1小時後找回現金，讓民眾感激不已，直說謝謝。

事情發生在19日晚上，誤丟錢民眾今天下午特別到淡水區清潔隊上再表達謝意。事發當天，民眾發現現金丟入垃圾車後，夫婦兩人騎著機車慌張地在淡海新市鎮繞來繞去，想找垃圾車據點，老天安排，恰好遇上另條值勤路線的資源回收車駕駛柳明松，才在引領下抵達位於義山里的垃圾轉運點。

憑藉「在新生街51巷丟垃圾」的線索，清潔隊員串起資訊，找到垃圾車，按過往經驗，推估放有15萬現金的垃圾包就在垃圾車中間位置。大熱天夏夜，將垃圾車上所有的垃圾都卸下分4堆，清潔隊員郭金龍、鍾光輝、黃金財、陳振豐、張世良等5人，陪著民眾一袋袋拆開垃圾包翻找。郭金龍說，當事人說是25公升垃圾袋，就先排除了非25公升的垃圾包，由於抓準是在中間的垃圾，前、後段的垃圾都先不找。果然，1小時就順利尋回現金。

誤丟錢民眾高憲忠說，當下真的好慌張，幾乎是失了神，清潔隊員全程展現專業和團隊精神，讓現金可以迅速找回，只有滿滿的感謝。

面對感謝，陳振豐則謙虛地說，這些都是盡工作上的本分，找回現金後看到當事人鬆了一口氣，這才是最重要的。

除了現金，清潔隊近期最常協尋的品項是「手機」，原因在於民眾手拿垃圾也夾著手機，把垃圾包丟上垃圾車後，下意識地將手機也拋出去，回神時候才發現，原來手機跟著垃圾車走了。郭金龍笑說，只要手機沒有被壓壞，找回機會就高，因為只要撥號，聽到聲音、看到亮光，就可以找回來了。

新北市環保局也提醒，打包垃圾前先檢查一下內容物，若是誤丟，可立刻在區域清潔隊求助。