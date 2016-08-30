男攜毒近4百公克 只承認身上毒不承認車上毒
2016-08-30 20:20
〔記者黃良傑／高雄報導〕身上搜的毒品都坦承，機車置物箱內的毒品推稱不知情，吳姓男子被警查獲，堅稱不知從何而來，更不知是毒品、如何使用，保大警方忍不住問吳男「難不成被人放毒」，警方懷疑他不僅攜毒，而且涉嫌運毒，才無法交代該品毒品使用方式，今訊後將他移送法辦。
保大黎明中隊警組於昨晚巡邏時，在鳳山區發現吳男（32歲）鬼鬼祟祟，他見警車時迅速轉入暗巷，更令人啟疑竇，警方跟進盤查，要求他出示身分證件，吳男打開機車置物箱準備拿取時，警方發現內有玻璃毒品吸食器。
警方還查獲不明咖啡色粉末20小包，重量約369.4公克，警方要求吳男翻開口袋，又查獲安非他命10小包、16.7公克；吳男坦承16.7公克毒品是他持有，但否認置物箱內369.4公克不明粉末是他所有，不知這批咖啡色粉末，究竟是何種毒品，也不知如何使用，強調不知怎會在置物箱內。
吳男供稱，16.7公克安毒是向不明人士以9000元購得，至於咖啡色粉末經送驗，呈二級毒品安非他命陽性反應，因無法交代毒品來源，警方依毒品危害防制條例送辦，將會同刑警大隊向上追源。
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