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樹林鬧區驚傳女子墜樓 送醫急救中 涉非法持有「冰毒」 又4名台人遭印尼判死 打獵腳滑跌落40公尺山谷 男意識不清搶救中 車商大手筆促銷 把握這次機會！
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打獵腳滑跌落40公尺山谷 男意識不清搶救中

陳男上山打獵不慎墜山谷，警義消合力將其抬下山送醫。（記者陳薏云翻攝）

2016-08-30  20:11

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午4時許，烏來加九寮附近驚傳跌落山谷意外，一名年約65歲陳姓原住民，今下午欲上山打獵，疑不慎腳滑跌落40公尺高山谷，警消搬運近4小時，終於將陳男救出，發現其意識不清，緊急送往新店慈濟醫院急救，詳細事故原因仍待釐清。

據了解，陳男跌落山谷後，右後腦及腰椎處皆有外傷，由於陳男跌落地處深山，警消會同義消從紅河谷溯溪向上，並使用竹子當擔架，將陳男扛下送醫。

新北市消防局第四救災救護大隊長蕭力愷特別呼籲民眾，進行戶外活動時，應注意週遭地形環境，勿從事危險行為以保障自身安全。

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  • 陳男上山打獵不慎墜山谷，警義消合力將其抬下山送醫。（記者陳薏云翻攝）

    陳男上山打獵不慎墜山谷，警義消合力將其抬下山送醫。（記者陳薏云翻攝）

  • 陳男上山打獵不慎墜山谷，警義消合力將其抬下山送醫。（記者陳薏云翻攝）

    陳男上山打獵不慎墜山谷，警義消合力將其抬下山送醫。（記者陳薏云翻攝）

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